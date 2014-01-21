Коби Брайант не сыграет на Олимпиаде-2016

Защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анжелес Лейкерс» Коби Брайант перед матчем с «Чикаго Буллс» заявил журналистам, что не планирует выступать за сборную США на Олимпиаде-2016 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Об этом сообщает basket.com.ua.

«Я поеду туда в качестве зрителя, - сказал Брайант. - Может быть, я увижу, как По Газоль (капитан сборной Испании) выиграет очередную серебряную медаль».

В 2016 году Брайанту будет 38 лет. В настоящее время игрок восстанавливается после травмы левого колена, как ожидается, он должен вернуться в феврале. Он получил травму колена спустя несколько недель после возвращения на площадку от разрыва ахиллова сухожилия.

Напомним, что на предыдущей летней Олимпиаде-2012 в Лондоне сборная США обыграла в финале команду Испании и стала чемпионом Игр.