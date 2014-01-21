Торонто отказался от борьбы за проведение Олимпиады-2024
12:38, 21 января 2014Спорт
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Ранее город дважды претендовал на проведение Игр и оба раза проигрывал
Торонто-2024 / jaredhansendesign.com
Канадский Торонто отказался от заявки на проведение летней Олимпиады-2024, после того как соответствующее решение было принято по итогам голосования городского комитета по экономике.
Об этом сообщает thestar.com.
Ранее Торонто дважды претендовал на проведение Игр и оба раза уступал соперникам. Заявка канадцев на Олимпиаду-1996 заняла третье место, а в 2008 году — второе.
Сейчас на проведение Олимпиады-2024 претендуют не менее 15 городов, среди них Берлин, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Стамбул, Париж.
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