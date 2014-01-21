Торонто отказался от борьбы за проведение Олимпиады-2024

Канадский Торонто отказался от заявки на проведение летней Олимпиады-2024, после того как соответствующее решение было принято по итогам голосования городского комитета по экономике.

Об этом сообщает thestar.com.

Ранее Торонто дважды претендовал на проведение Игр и оба раза уступал соперникам. Заявка канадцев на Олимпиаду-1996 заняла третье место, а в 2008 году — второе.

Сейчас на проведение Олимпиады-2024 претендуют не менее 15 городов, среди них Берлин, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Стамбул, Париж.