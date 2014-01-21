Обнародован состав сборной Украины на чемпионат Европы по биатлону

Об этом сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Чемпионат Европы стартует через неделю и, по традиции, участие в нем примут вторые составы команд. Все лидеры мирового биатлона сейчас готовятся к Олимпиаде в Сочи. Тем не менее, украинская команда представлена боеспособным составом, который будет претендовать на медали европейского первенства. Полная заявка нашей команды выглядит таким образом.

В женской команде будут заявлены: Ольга Абрамова, Надежда Белкина, Яна Бондарь, Ирина Варвинец и Алла Гиленко. В женской юниорской команде такой состав: Юлия Бригинец, Лилия Горпинич, Юлия Журавок, Анастасия Меркушина.

В мужской команде - Александр Дахно, Виталий Кильчицкий, Иван Моравский, Дмитрий Русинов и Руслан Ткаленко. У юниоров заявлены: Андрей Доценко, Максим Ивко, Антон Мигда, Артем Тищенко.

Чемпионат Европы стартует 29 января индивидуальными гонками юниоров и продлится до 4 февраля.