«Индиана» вышла в лидеры НБА

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В матче, проходившем на площадке «Уорриорз», гости захватили преимущество уже в первой четверти, которую выиграли с преимуществом «+14» очков, 35:21. В дальнейшем хозяева пытались догнать соперника, периодически сокращали разницу в счете, но добиться хотя бы ничьей так и не смогли.

Лучшим игроком в составе «Индианы» стал Пол Джордж, набравший 23 очка.

В свою очередь, «Портленд Трейл Блэйзерс» упустил шанс догнать лидера Западной конференции, проиграв в гостях «Хьюстон Рокетс» со счетом 113:126. А в дерби Нью-Йорка «Никс» неожиданно разгромно уступил «Бруклин» - 80:103.

Таким образом, в турнирной таблице Востока у «Индианы» 33 победы при 7 поражениях и это абсолютно лучший на данный момент результат во всей лиге. Три другие команды-лидеры, у которых больше 30 побед находятся в Западной конференции. У «Сан-Антонио» показатель побед и поражений составляет 32/9, «Портленда» и «Оклахомы» - по 31/10.