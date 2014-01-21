Лидер Восточной конференции НХЛ проиграл с разгромным счетом

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В матче, который состоялся во Флориде, хозяева площадки имели преимущество на протяжении всей игры. А победную вторую шайбу забросили еще во втором периоде – отличился Дрю Шор. Он же забросил и первую шайбу своей команды, став главным героем матча. Единственный гол «Питтсбурга» был забит ближе к середине третьего периода, уже при счете 3:0. А в концовке матча хозяева довели счет до разгромного.

Из других матчей дня стоит отметить победу «Сент-Луиса» над «Детройтом» - 4:1.

В турнирной таблице Восточной конференции после сегодняшнего дня «Питтсбург» остался лидером, имея 70 очков. Его преимущество над идущим вторым «Бостоном» по-прежнему составляет 5 очков.

На Западе, в отсутствие матчей с участием лидеров, ситуация в таблице не поменялась. У «Анахайма» 79 очков, а у «Чикаго» - 75. На третье место вышел «Сент-Луис» - 71 балл.