Моуринью будет первым в списке Беккенбауэра

Португальский специалист Жозе Моуринью является основным кандидатом на пост главного тренера немецкой "Баварии", который летом покинет Оттмар Хитцфельд. Об этом сегодня заявил президент мюнхенцев Франц Беккенбауэр. "Если Жозе выучит до июня немецкий язык, то будет первым в нашем списке, - цитирует Кайзера AP. - Сейчас я могу точно сказать только то, что главным тренером не буду я сам".

Спорт-Экспресс