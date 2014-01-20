Звездан Митрович возглавил "Азовмаш"

Об этом сообщает пресс-служба БК "Азовмаш".

Тренерскую карьеру Митрович начинал на родине, занимая пост ассистента наставника гранда черногорского баскетбола - "Будучности" из Подгорицы. С 2002 года он успел поработать с рядом украинских клубов - южненским "Химиком", который несколько раз приводил к бронзовым медалям Суперлиги, "Кривбассбаскетом", выигравшим во главе с черногорским специалистом чемпионат УБЛ, и "Будивельником" - сотрудничество Митровича со "строителями" завершилось победой команды в Кубке Суперлиги-2012.

Во второй половине минувшего сезона Митрович спустя шесть лет вновь вернулся в "Химик", с которым хоть и не сумел побороться за комплект медалей Суперлиги, уступив в четвертьфинальной серии плей-офф львовской "Политехнике", но выступил на европейской арене, дойдя с коллективом до четвертьфинала Еврочелленджа.

Митрович сменит Сергея Завалина, который продолжит работать в системе "львов" и займет должность директора комплексной детско-юношеской спортивной школы.

Как сообщал УНИАН, "Азовмаш" в нынешнем сезоне неудачно проводит ругулярный чемпионат Суперлиги. На данный момент команда находится на 8-м месте, выиграв 6 матчей при 6 поражениях.