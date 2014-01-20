Свыше 30 тыс. украинцев приняли участие в выборе логотипа заявки Львова на Олимпиаду-2022

Предложенные к голосованию четыре варианта логотипов разработали международные компании North Design и Teneo, которые имеют опыт разработки дизайнов многих Олимпийских игр и чемпионатов мира. Эти компании также разработали общую концепцию и позиционирование Львова и Карпатского региона для промоции Украины в мире во время заявочного процесса. Логотипы созданы согласно стандартам Международного олимпийского комитета. Они прежде всего передают культурную подлинность Львова и Карпат, украинскую историю и традиции, туристические возможности страны.

Как сказал генеральный директор заявочного комитета Сергей Гончаров, «борьба за право проведения игр будет сложной. Ведь страны-претенденты уже имеют развитую инфраструктуру. Для разработки нашего заявочного файла мы привлекли ведущих мировых специалистов. Это Гернот Ляйтнер (Masterconcept), компанию Кеnео представляют Этьен Тибуа, Лорик Йозеф, Деррен Хьюджиз и Энтони Пикуарес. Среди нас – украинцы и иностранцы, и всех нас объединяет большой предыдущий опыт подготовки международных спортивных событий».

В свою очередь, внештатный советник городского головы Львова по вопросам подготовки к Олимпийским и Паралимпийских играм Олег Засадный заметил: «Все логотипы, несмотря на их разнообразие, лаконичные и стильные. Выражайте свое мнение и голосуйте. Я поражен объединением украинцев вокруг львовской олимпийской заявки. Этот проект очень нужен для развития туристического потенциала нашего прекрасного края и Украины в целом».

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года Украина подала декларацию в МОК с подтверждением намерений принять участие в конкурсе на право проведения в 2022 году зимних Олимпийских и Паралимпийских Игр. В марте этого года заявочный комитет Львов-2022 должен направить в Лозанну (Швейцария) в МОК заявочный файл, который будет тщательным образом проанализирован экспертами. Финальное решение о перечне стран, которые войдут в число участников выборов столицы Игр-2022, МОК примет в июле этого года. Решение о том, какая страна будет принимать зимние игры, МОК примет в июле 2015 года в Куала-Лумпуре (Майлайзия).

Кроме Украины, в борьбе за право принимать наибольшее зимнее спортивное мероприятие планеты соревнуются Польша и Словакия (совместная заявка), Казахстан, Норвегия и Китай.