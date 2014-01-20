"Шахтер" обыграл корейский "Пхохан Стилерс"

Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".

Дончане встретились с командой из Южной Кореи в рамках подготовительного сборна к весенней части сезона, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. По традиции предсезонных товарищеских игр, «Шахтер» выступил в этой игре двумя составами. Тренер дончан Мирча Луческу сделал одну замену даже по ходу первого тайма. В первом тайме состав команды выглядел так: Пятов, Кобин, Кучер, Хюбшман, Соболь, Степаненко, Илсиньо, Тейшейра, Тайсон, Бернард, Феррейра (Адриано, 21). Во втором тайме на поле вышли: Каниболоцкий, Срна, Кривцов, Ракицкий, Шевчук, Веллингтон, Фред, Коста, Эдуардо, Дентиньо, Адриано.

Матч проходил в достаточно медленном темпе, так как игроги «Шахтера» испытывают большие физические нагрузки в ходе предсезонного сбора. Акцент делается не на игровых кондициях, а на физических упражнениях, работе в тренажерном зале.

Тем не менее, в равной игре "Шахтер" использовал один голевой момент. На 45-й минуте отличился Адриано.

Сбор "Шахтера" в ОАЭ продлится до 1 февраля.