"Донбасс" выиграл матч регулярного чемпионата КХЛ у "Авангарда"
16:37, 20 января 2014Спорт
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Донецкий клуб "Донбасс" выиграл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Омске у "Авангарда" со счетом 2:0.
ХК Донбасс / hcdonbass.com
Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.
Игра в Омске была последней в выездной серии команды Андрея Назарова из трех игр.
В ходе матча в Омске в течение 2,5 периодов - 50 минут - команды не могли поразить ворота друг друга. Но на 51-й минуте счет открыл Лукаш Кашпар, а на 52-й минуте Евгений Дадонов точным броском завершил комбинацию с участием Андрея Конева и Олега Пигановича.
Создав себе преимущество в две шайбы, "Донбасс" довел игру до победы, не позволив сопернику даже сократить разрыв в счете.
Таким образом, после 46 игр на счету "Донбасса" 82 очка, команда по-прежнему удерживает 4-е место в турнирной таблице Конференции Запад.
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