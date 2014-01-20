"Донбасс" выиграл матч регулярного чемпионата КХЛ у "Авангарда"

Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Игра в Омске была последней в выездной серии команды Андрея Назарова из трех игр.

В ходе матча в Омске в течение 2,5 периодов - 50 минут - команды не могли поразить ворота друг друга. Но на 51-й минуте счет открыл Лукаш Кашпар, а на 52-й минуте Евгений Дадонов точным броском завершил комбинацию с участием Андрея Конева и Олега Пигановича.

Создав себе преимущество в две шайбы, "Донбасс" довел игру до победы, не позволив сопернику даже сократить разрыв в счете.

Таким образом, после 46 игр на счету "Донбасса" 82 очка, команда по-прежнему удерживает 4-е место в турнирной таблице Конференции Запад.