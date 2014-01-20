Тренер Макса Бурсака считает поединок с Флетчером "боем отличных возможностей"

Об этом он сказал, комментируя ход подготовки своего подопечного к бою с Флетчером, сообщили УНИАН в промоутерской компании братьев Кличко К2, которую представляет Бурсак.

В частности, Гордиенко отметил: "Подготовка идет полным походом, сейчас мы готовимся в Киеве. Времени мало, поэтому мы форсируем тренировочный процесс. Сейчас Макс перешел к стадии спаррингов, последний спарринг состоится в эту субботу. Затем мы продолжим тренироваться уже в Монако. Бои соперника видели. У Флетчера большой опыт в любителях. Он участвовал в Олимпийских играх, побеждал будущего Чемпиона мира Стивенсона и будущего Олимпийского чемпиона Джеймса ДиГейла. Волнение присутствует, так как времени мало. Но мы не можем упустить эту возможность, поэтому усиленно тренируемся, чтобы быть готовыми на 100% к поединку".

Бой Бурсак - Флетчер состоится 1 февраля в Монако. На кону будет стоять вакантный титул Интернационального чемпиона WBA в среднем весе.