Баскетбольная Суперлига определила пятерку лучших игроков недели
На прошлой неделе состоялись очередные матчи чемпионата Украины среди клубов Суперлиги, по итогам которых официальный сайт турнира определил пятерку лучших игроков.
Об этом УНИАН сообщили в Суперлиге.
Лучшими защитниками недели стали Николай Вильховецкий («Ферро-ЗНТУ»), который набрал 10 очков, сделал 9 передач, 6 подборов и 1 перехват, и Доминик Коулмен («Киев») – 10 очков, 12 подборов, 11 передач, 5 перехватов и 3 блок-шота.
Среди форвардов отличились Маршон Пауэлл («Ферро-ЗНТУ»), который набрал 20 очков, сделал 6 подборов, 5 передач, 1 перехват и 1 блок-шот, а также Майкл Дэвис («Киев») – 20 очков, 12 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота.
Лучшим центровым признан Максим Ившин («Политехника-Галичина») – 8 очков, 13 подборов, 2 блок-шота и 1 передача.
На данный момент в турнирной таблице лидирует "Химик" (Южный) - 12 побед при 2 поражениях. У "Донецка" - 11/2, а третье место делят сразу три команды - запорожский "Ферро-ЗНТУ", "Одесса" и киевский "Будивельник" - 10/5.