Баскетбольная Суперлига определила пятерку лучших игроков недели

Об этом УНИАН сообщили в Суперлиге.

Лучшими защитниками недели стали Николай Вильховецкий («Ферро-ЗНТУ»), который набрал 10 очков, сделал 9 передач, 6 подборов и 1 перехват, и Доминик Коулмен («Киев») – 10 очков, 12 подборов, 11 передач, 5 перехватов и 3 блок-шота.

Среди форвардов отличились Маршон Пауэлл («Ферро-ЗНТУ»), который набрал 20 очков, сделал 6 подборов, 5 передач, 1 перехват и 1 блок-шот, а также Майкл Дэвис («Киев») – 20 очков, 12 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота.

Лучшим центровым признан Максим Ившин («Политехника-Галичина») – 8 очков, 13 подборов, 2 блок-шота и 1 передача.

На данный момент в турнирной таблице лидирует "Химик" (Южный) - 12 побед при 2 поражениях. У "Донецка" - 11/2, а третье место делят сразу три команды - запорожский "Ферро-ЗНТУ", "Одесса" и киевский "Будивельник" - 10/5.