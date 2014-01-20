Долгополов и Стаховский пропустят матч Кубка Дэвиса

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.

Долгополов сообщил болельщикам, что помочь команде на турнире ему не удастся из-за плотного графика личных турниров. "Должен подготовиться к южно-американской серии соревнований. Следующая остановка – Аргентина", - сказал он.

Стаховский не прокомментировал свое отсутствие. Очевидно, он желает как можно лучше подготовиться к личным соревнованиям.

Как сообщал УНИАН, с 31 января по 2 февраля сборная Украины в Днепропетровске проведет матч первого раунда Кубка Дэвиса в Первой группе Евро-Африканской зоны с командой Румынии.