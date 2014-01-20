Долгополов и Стаховский пропустят матч Кубка Дэвиса
13:52, 20 января 2014Спорт
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Лучшие теннисисты Украины Александр Долгополов и Сергей Стаховский пропустят матч с Румынией в рамках Кубка Дэвиса.
Долгополов ссылается на чрезмерную загруженность в матчах личных турниров / vz.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.
Долгополов сообщил болельщикам, что помочь команде на турнире ему не удастся из-за плотного графика личных турниров. "Должен подготовиться к южно-американской серии соревнований. Следующая остановка – Аргентина", - сказал он.
Стаховский не прокомментировал свое отсутствие. Очевидно, он желает как можно лучше подготовиться к личным соревнованиям.
Как сообщал УНИАН, с 31 января по 2 февраля сборная Украины в Днепропетровске проведет матч первого раунда Кубка Дэвиса в Первой группе Евро-Африканской зоны с командой Румынии.
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