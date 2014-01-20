Украинец Лэнь провел лучший матч в НБА

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Несмотря на то, что несколькими днями ранее Лэнь попал в драку и был дисквалифицирован на один матч, тренер «Финникса» показал, что по-прежнему доверяет украинцу. В матче с «Денвером» баскетболист получил рекордные 16 минут игрового времени. За это время Лэнь набрал 9 очков, реализовав 3 из 4 броска со средней дистанции и показав такую же статистику при исполнении штрафных. Кроме того, он совершил 6 подборов (4 – в нападении), а его показатель +/- составил 16, став лучшим среди всех участников матча.

Вместе с тем, Лэнь вновь едва не попал в драку. На этот раз против украинца грубо сыграл Найт Робинсон, а когда соперник попытался пожать руку украинцу, тот сделал вид, что не заметил руки соперника и стал выяснять отношения. Впрочем, Лэня остановили партнеры, конфликта удалось избежать.

В матчах дня с участием лидеров чемпионата «Сан-Антонио» переиграло «Милуоки» - 110:82, а «Оклахома» была намного сильнее «Сакраменто» - 108:93.

В турнирной таблице по-прежнему лидирует «Индиана» - 32 победы при 7 поражениях. Сравнялся с лидером по числу побед «Сан-Антонио» - 32/7. Третье-четвертое места занимают «Портленд» (31/9) и «Оклахома» - 31/10.