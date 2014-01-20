Шарапова проиграла в четвертом круге Australian Open

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Шарапова изначально не выглядела одним из явных фаворитов турнира. В Мельбурн она приехала далеко не в лучшей игровой форме, и в первых трех кругах соревнований проходила оппоненток исключительно за счет более высокого класса игры.

В первой же игре с входящей в элиту соперницей, россиянка сумела контролировать ход поединка только в первой партии, выиграв ее со счетом 6:3. В дальнейшем Цибулкова сначала в упорной борьбе выиграла вторую партию, а затем и вовсе перехватили инициативу, разгромив Шарапову в решающей третьей партии.

Напомним, что накануне свою борьбу в Мельбурне также прекратила первая ракетка мира американка Серена Уильямс, которая в 1/8 финала уступила сербской теннисистке Ане Иванович.

Как сообщал УНИАН, Australian Open-2014 проходит с 13 по 26 января. В турнире участвовали пять представителей Украины. Самым успешным стало выступление Элины Свитолиной, которая дошла до третьего круга соревнований – 1/16 финала.