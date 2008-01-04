Завтра Блохин будет официально представлен «горожанам»

Сегодня футболисты «Москвы» выходят из отпуска, а новый главный тренер команды Олег Блохин прилетает в Москву. Завтра украинский специалист проведет собрание команды, на котором и будет представлен игрокам, сообщает Спорт сегодня.

Кроме того, в скором времени должны определиться точные сроки и место проведения третьего сбора, который начнется во второй декаде февраля. На первый сбор «Москва» отправится 8 января в ОАЭ, где пробудет до 22 января. Затем с 26 января по 9 февраля футболисты продолжат подготовку в испанской Севилье.