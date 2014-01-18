Украинский «Донбасс» выиграл матч чемпионата КХЛ в Астане

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В этом матче встретились команды, занимающие места вверху турнирной таблицы. Украинская команда идет на 5-м месте в Конференции Запад, в то время как «Барыс» - вторым на Востоке.

И если в первом периоде команды играли осторожно, практически не создавая опасных моментов и присматриваясь друг к другу, то после перерыва случилась голевая феерия. Счет открыл американский легионер «Барыса» Кэм Баркер. А затем «Донбасс» в течение пяти минут забил четыре гола. На 29-й минуте счет сравнял Дмитрий Кагарлицкий, на 31-й – Руслан Федотенко вывел гостей вперед, на 32-й Евгений Дадонов укрепил преимущество «Донбасса», а на 34-й – Рэнди Робитайл довел его до крупного. Единственное, чем смогли ответить астанинцы, так это забросить вторую шайбу на 39-й минуте, чуть увеличив интригу. Отличился в составе «Барыса» Найджел Доус.

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Впрочем, в третьем периоде донецкие хоккеисты не только отлично защищались, но и смогли увеличить перевес. На 54-й минуте Вацлав Недорост забил пятый гол, а за 35 секунд до финальной сирены Дадонов установил окончательный счет – 6:2.

Таким образом, после 45 игр на счету «Донбасса» 79 очков и команда поднялась на 4-е место в турнирной таблице. Впереди украинцев находятся российские «Динамо» и СКА, и чешский «Лев».

Свой следующий матч «Донбасс» проведет 20 января в Омске против «Авангарда».