«Будівельник» выиграл первый матч четвертьфинала Кубка Украины по баскетболу

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был первый матч ¼ финала.

Игра двух сильнейших клубов страны по итогам прошлого сезона прошла в упорной борьбе, где преимущество по очереди переходило от одной команды к другой. Еще перед началом четвертой четверти счет был абсолютно равным. Решающими в матче стали первые минуты четвертой четверти, когда «строителям» удался отрыв в 7 очков – 11:4. Мариупольцы поздно спохватились, пытались догнать соперника в счете, но им не хватило времени и, в каких-то моментах, везения.

Лучшим игроком в составе команды-победительницы в этой игре стал американский легионер ДеХуан Саммерс, набравший 21 очко. Ненамного от него отстал и соотечественник Блэйк Эйхерн, принесший в копилку киевского клуба 19 баллов.

Отметим, что ранее состоялись еще два матча ¼ финала, в которых «Донецк» в гостях обыграл «Черкаські мавпи» - 100:94, а днепродзержинский «Днепр-АЗОТ» на своей площадке был сильне «Одессы» - 81:78. 18 ноября в Ивано-Франковске состоится матч «Говерла» - «Химик» (Южный).

Ответные игры во всех четырех парах пройдут 25 января. «Финал четырех» Кубка Украины запланирован на 8-9 февраля.