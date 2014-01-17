Шумахеру удалили часть черепа - СМИ

Об этом сообщает f1-world.ru. При этом отмечается, что информация официально не подтверждена.

Операцию якобы сделали, чтобы снизить внутричерепное давление. Кроме того сообщается, что процедура была проведена 13 января и она завершилась успешно.

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Напомним, 29 декабря 2013 года Шумахер получил тяжелую травму головы, катаясь на горных лыжах. Его доставили в больницу, после чего ввели в состояние искусственной комы.

Есть опасение, что легенда Формулы-1 может никогда не выйти из комы.

В прокуратуре отмечают, что пилот разбился за пределами спуска, отклонившись от трассы. Официальной причиной аварии называют наезд на камень.