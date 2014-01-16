Ахметов не будет приобретать футбольные клубы в Европе
15:28, 16 января 2014Спорт
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Президент футбольного клуба "Шахтер" (Донецк), бизнесмен Ринат Ахметов не будет приобретать клубы в Европе.
В сердце Ахметова - только ФК "Шахтер"
Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".
Ахметов заявил: "В моем сердце был, есть и будет только один "Шахтер". И я отдам все свои силы, чтобы он завоевал как можно больше трофеев как в национальном чемпионате, так и на европейской арене".
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ахметов якобы заинтересован в приобретении европейского футбольного клуба. Президенту "Шахтера", в частности, приписывают участие в проекте, связанном с "Брешией" (Италия).
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