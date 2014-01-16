Украинца Лэня удалили с площадки за драку в матче НБА

Об этом сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

В быстром отрыве защитник "Лэйкерс" пытался забить мяч в кольцо через Лэня, но нарвался на жесткое сопротивление и после контакта с украинцем упал на паркет. Янг вскочил и толкнул Лэня, началась потасовка, но игроки "Финикса" и партнеры Янга по "Лейкерс" тут же успокоили партнеров. Лэнь был удален за грубый фол, а Янг - за свое поведение, так как, кроме того, что толкнул украинца, ударил по лицу Горана Драгича.

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Всего украинский центровой провел на паркете 4,5 минуты, успев набрать 2 очка (1/3), сделать 3 подбора и поставить блок-шот.

Матч закончился победой "Финникса" - 121:114.

Среди других матчей дня стоит отметить победы лидеров. "Сан-Антонио" в на своей площадке обыграл "Юту" - 109:105, а "Портленд" также дома разобрался с "Кливлендом" - 108:96.

В турнирной таблице на счету "Сан-Антонио" 31 победа при 8 поражениях, у "Индианы" - 30/7, у "Портленда" - 29/9.