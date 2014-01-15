«Будівельник» выиграл матч Кубка Европы у словенской «Олимпии»

Как сообщает корреспондент УНИАН, это была игра второго тура второго группового этапа соревнований.

Киевляне начинали нынешний еврокубковый сезон в самом престижном клубном баскетбольном турнире – Евролиге, но неудачно выступили на групповом этапе, заняв последнее место. После этого команда автоматически перешла во второй по значимости Кубок Европы, где в первом туре второго группового этапа неделю назад проиграла в гостях турецкому «Банвиту» - 85:92.

Сегодня «строители» играли против не менее сильной и амбициозной команды, но сумели выиграть все четыре четверти из четырех. В первой четверти на площадке шла приблизительно равная борьба и хозяева поля сумели оформить лишь минимальное преимущество – 24:23. А решающей в матче стала вторая 10-минутка, в которой киевляне выиграли с разницей «+7» - 28:21. Во второй половине игры хозяева площадки не только умело сохраняли свой перевес, но и в каждой четверти увеличивали его на 2 балла – 21:19 и 15:13. В итоге, победа со счетом 88:76.

Лучшим игроком матча в составе команды-победительницы стал литовский легионер Дариуш Лавринович, набравший 23 очка.

Таким образом, «Будівельник» одержал первую победу в группе М и теперь занимает третье место в турнирной таблице. Такой же показатель побед и поражений – 1/1 у «Банвита», выигравшего очную встречу у киевлян. В свою очередь, у «Олимпии» последнее место – 0/2, а лидирует в группе израильский «ХаПоэль» из Иерусалима – 2/0.