ЕвроБаскет-2015 объявил конкурс на разработку официального талисмана

Об этом УНИАН сообщили в МОК "ЕвроБаскет-2015".

Как сообщил директор турнира Маркиян Лубкивский, задачей конкурсу является разработка официального талисмана, который станет настоящим символом турнира. «Талисман – неотъемлемая составляющая любого большого спортивного события. Он должен передавать не только дух турнира и страны-хозяйки, но и вдохновлять, нести радостные эмоции. Именно поэтому мы стремимся привлечь широкий круг специалистов к его созданию», - сказал Лубкивский.

По словам директора турнира, талисман будет активно задействован в событиях чемпионата, предтурнирных мероприятиях, социальных проектах, поэтому должен положительно восприниматься детьми и взрослыми, олицетворять ценности чемпионата: страсть, командный дух, испытание и уважение.

Работы принимаются от креативных агентств и независимых авторов до 14 февраля 2014 года. Предложение должно включать эскиз талисмана, его описание (историю создания) и имя. За разработку талисмана Чемпионата установлено денежное вознаграждение – 15 тыс. грн.

Лубкивский также сообщил, что официальная презентация талисмана состоится весной 2014 года.

С детальными условиями конкурса можно ознакомиться на странице ЕвроБаскета-2015 в Facebook https://www.facebook.com/EuroBasketOfficial или направив запрос на mascot@eurobasket2015.org.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по баскетболу среди национальных сборных команд ЕвроБаскет-2015 состоится в сентябре 2015 года. Чемпионат планируется провести в шести городах Украины - Киеве, Донецке, Львове, Харькове, Днепропетровске и Одессе.