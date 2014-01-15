Предпоследний представитель Украины выбыл из Australian Open
08:46, 15 января 2014Спорт
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Украинский теннисист Александр Долгополов выбыл во втором круге Открытого чемпионата Австралии, уступив французу Жереми Шарди
Александр Долгополов проиграл / Фото: rezonans.in.ua
Встреча, состоявшаяся в среду, завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:5) в пользу француза, являющегося 29-й ракеткой турнира. Матч продолжался 3,5 часа. В следующем круге Шарди сыграет с третьим номером посева испанцем Давидом Феррером, сообщает РИА Новости.
В другом матче в среду поляк Ежи Янович (20) пробился в третий круг соревнований, одолев испанца Пабло Андухара со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:3. В следующем раунде Янович встретится с немцем Флорианом Майером.
Таким образом, сейчас на Australian Open осталась только одна представительница Украины - Элина Свитолина, победившая в первом круге россиянку Светлану Кузнецову.
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