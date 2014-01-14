Чисора: братья Кличко запугивают своих соперников

"Я ненавижу имя Кличко. Нет, я просто шучу! Они должны драться с настоящими бойцами и в честной борьбе. Они же своих соперников просто запугивают. Все, что делается в K2 Promotions – настоящее безобразие. Они хотят видеть перед собой рабов, я же не намерен больше превращаться в такового", - цитирует Чисору gorodokboxing.

Также боксер рассказал об условиях, которые ставят Кличко перед боем.

"Когда вы прибываете в Германию, они дают вам целый график ваших действий. Это - просто безумие, но если вы пропустите пресс-конференцию вы заплатите штраф 100 000 долларов. При этом, весь ваш гонорар может составлять 200 000. Таким образом, вы хотите отдохнуть, но вам не дают этого сделать. Они не дают вам спортзал для подготовки и получается, что вы просто турист в Германии. Я испытываю жалость к американским боксерам, которые едут к ним боксировать. Они не могут сосредоточиться на поединке и все, что они делают, это сидят в отеле. Там нет даже нормальной еды, а только ужасная немецкая кухня. Чтобы конкурировать с этими парнями, необходимо психологически быть готовым ко всем этим трудностям", - подытожил Чисора.

Напомним, в 2012 году Дерек проиграл по очкам в одностороннем бою Виталию, а перед этим его бой с Владимиром сорвался из-за болезни украинца.