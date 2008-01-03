Результаты 21-го тура английской Премьер-лиги

Четырьмя матчами завершился 21-й тур английской Премьер-лиги.

Ливерпуль - Уиган 1:1 (Торрес 49 - Брэмбл 80)

Болтон - Дерби 1:0 (Яннакопулос 90)

Блэкберн - Сандерленд 1:0 (Маккарти 57)

Ньюкасл - Манчестер Сити 0:2 (Элано 37, Желсон 77)

Напомним, что в других матчах этого тура играли:

Миддлсбро - Эвертон 0:2 (Э.Джонсон 67, Макфадден 72)

Рединг - Портсмут 0:2 (Кэмпбелл 8, Утака 66)

МЮ - Бирмингем 1:0 (Тевес 25)

Арсенал - Вест Хэм 2:0 (Эдуардо 2, Адебайор 18)

Фулхэм - Челси 1:2 (Мерфи 10 пен. - Калу 54, Баллак 61 пен.)

Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 (Мелльберг 41, Лаурсен 84 - Дефо 79).

По итогам тура тройка лидеров: Арсенал (50 очков), МЮ (48), Челси (44), - сохраняет позиции.

"Преследователями" можно считать МСити (39) и Ливерпуль (38, игра в запасе).

Эвертон и Астон Вилла (по 36), Портсмут (34), Блекберн (33) и Вест Хэм (29, игра в запасе) - "крепкие середняки" из верхней части таблицы.

Ньюкасл (26), Тоттенхэм (24), Рединг (22), Болтон и Миддлсбро (по 20), Бирмингем (19) - тоже "крепкие середняки", но уже из второй половины таблицы.

Сзади за ними остаются Уиган и Сандерленд (по 17), Фулхэм (15) и Дерби (7).