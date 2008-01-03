Результаты 21-го тура английской Премьер-лиги
Четырьмя матчами тур завершился
Четырьмя матчами завершился 21-й тур английской Премьер-лиги.
Ливерпуль - Уиган 1:1 (Торрес 49 - Брэмбл 80)
Болтон - Дерби 1:0 (Яннакопулос 90)
Блэкберн - Сандерленд 1:0 (Маккарти 57)
Ньюкасл - Манчестер Сити 0:2 (Элано 37, Желсон 77)
Напомним, что в других матчах этого тура играли:
Миддлсбро - Эвертон 0:2 (Э.Джонсон 67, Макфадден 72)
Рединг - Портсмут 0:2 (Кэмпбелл 8, Утака 66)
МЮ - Бирмингем 1:0 (Тевес 25)
Арсенал - Вест Хэм 2:0 (Эдуардо 2, Адебайор 18)
Фулхэм - Челси 1:2 (Мерфи 10 пен. - Калу 54, Баллак 61 пен.)
Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 (Мелльберг 41, Лаурсен 84 - Дефо 79).
По итогам тура тройка лидеров: Арсенал (50 очков), МЮ (48), Челси (44), - сохраняет позиции.
"Преследователями" можно считать МСити (39) и Ливерпуль (38, игра в запасе).
Эвертон и Астон Вилла (по 36), Портсмут (34), Блекберн (33) и Вест Хэм (29, игра в запасе) - "крепкие середняки" из верхней части таблицы.
Ньюкасл (26), Тоттенхэм (24), Рединг (22), Болтон и Миддлсбро (по 20), Бирмингем (19) - тоже "крепкие середняки", но уже из второй половины таблицы.
Сзади за ними остаются Уиган и Сандерленд (по 17), Фулхэм (15) и Дерби (7).