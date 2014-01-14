Украинка Свитолина прошла во второй круг Australian Open

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В этом матче украинка изначально считалась аутсайдером. Добивавшаяся ранее крупных успехов только на юниорском уровне, Свитолина вышла на корт против опытной россиянки, дважды владевшей титулом победительницы турнира серии "Большого шлема".

Тем не менее, в игре, проходившей на третьем по значимости корте стадиона "Мельбурн парк" под крышей (температура воздуха в Мельбурне сегодня достигала +41 по Цельсию) шла с преимуществом нашей спортсменки. Свитолина сделала брейк уже во втором гейме, выиграв на подаче соперницы и поведя в счете 2:0. И если в начале игры Кузнецова сумела быстро выровнять положение, то затем она все чаще уступала молодой сопернице. В итоге, матч продлился чуть более часа и завершился уверенной победой украинки.

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В других матчах дня три представителя Украины проиграли уже в первом круге. Из борьбы выбыли Сергей Стаховский (уступил россиянину Теймуразу Габашвили - 7:6, 4:6, 2:6, 0:6), Леся Цуренко (проиграла американке Варваре Лепченко - 6:2, 3:6, 4:6) и Надежда Киченок (не справилась с японкой Аюми Моритой - 2:6, 6:7).

Таким образом, в числе участников Открытого чемпионата Австралии остались два представителя Украины - Свитолина и Александр Долгополов.

Как сообщал УНИАН, 13 января в матче первого круга Долгополов обыграл литовца Ричардаса Беранкинса со счетом 7:5, 7:5, 6:2.