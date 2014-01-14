СМИ: ФК "Милан" определился с главным претендентом на пост тренера

Главным претендентом на пост тренера итальянского футбольного клуба «Милан» является бывший игрок этой команды Кларенс Зеедорф, в последнее время выступающий за бразильский «Ботафого». Ожидается, что Зеедорф подпишет с «Миланом» двухлетний контракт, сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт Forza Italian Football.

В тренерский штаб 37-летний Зеедорфа, по сведениям итальянской прессы, могут войти другие бывшие футболисты «Милана»: голландцы Яп Стам и Патрик Клюйверт, а также аргентинец Эрнан Креспо.

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Пост главного тренера «Милана» стал вакантным 13 января после отставки наставника этой команды Максимилиано Аллегри. Он был уволен после поражения в матче чемпионата Италии с «Сассуоло» (3:4). Считается, что причиной отставки стали плохие результаты «Милана»: после 19 туров команда занимает в первенстве страны лишь 11-е место.

Зеедорф выступал за «Милан» с 2002 по 2012 годы, а затем ушел в «Ботафого». В составе «Милана» голландец дважды выиграл чемпионат Италии и два раза становился победителем Лиги чемпионов. До «Милана» Зеедорф играл за «Аякс», «Сампдорию», мадридский «Реал» и миланский «Интер». В составе сборной Голландии он провел 87 матчей и забил 11 мячей.