СМИ: ФК "Милан" определился с главным претендентом на пост тренера
Главным претендентом на пост тренера ФК «Милан» является бывший игрок этой команды Кларенс Зеедорф
Главным претендентом на пост тренера итальянского футбольного клуба «Милан» является бывший игрок этой команды Кларенс Зеедорф, в последнее время выступающий за бразильский «Ботафого». Ожидается, что Зеедорф подпишет с «Миланом» двухлетний контракт, сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт Forza Italian Football.
В тренерский штаб 37-летний Зеедорфа, по сведениям итальянской прессы, могут войти другие бывшие футболисты «Милана»: голландцы Яп Стам и Патрик Клюйверт, а также аргентинец Эрнан Креспо.
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Пост главного тренера «Милана» стал вакантным 13 января после отставки наставника этой команды Максимилиано Аллегри. Он был уволен после поражения в матче чемпионата Италии с «Сассуоло» (3:4). Считается, что причиной отставки стали плохие результаты «Милана»: после 19 туров команда занимает в первенстве страны лишь 11-е место.
Зеедорф выступал за «Милан» с 2002 по 2012 годы, а затем ушел в «Ботафого». В составе «Милана» голландец дважды выиграл чемпионат Италии и два раза становился победителем Лиги чемпионов. До «Милана» Зеедорф играл за «Аякс», «Сампдорию», мадридский «Реал» и миланский «Интер». В составе сборной Голландии он провел 87 матчей и забил 11 мячей.