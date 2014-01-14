Платини не доволен вручением "Золотого мяча"

Мишель Платини считает, что принципы определения обладателя "Золотого мяча" изменились с тех пор, как его стала вручать ФИФА.

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"Я очень разочарован за Франка Рибери. Так в следующем году «Золотой мяч» получат Роналду или Месси, затем снова Роналду или Месси, через три года опять Роналду и Месси. В течение 50 лет при вручении «Золотого мяча» учитывали выигранные трофеи. Сейчас скорее награда достается за индивидуальную эффективность футболистов, и это проблема. Видимо что-то изменилось, когда «Золотой мяч» стала вручать ФИФА. Хотя конечно Роналду полностью достоин приза", - цитирует главу УЕФА L'Equipe.

Напомним, по итогам голосования Роналду набрал 27,99%, Лионель Месси получил 24,72 %, а Франк Рибери - 23,39%