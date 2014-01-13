Началось голосование за логотип заявки Львова на Олимпиаду-2022

Сегодня началось голосование за логотип Заявки Львова на право проведения зимних Олимпийских игр 2022 года.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр, председатель Оргкомитета по подготовке заявки Александр Вилкул.

"Наверное, было бы неправильно, если бы логотип был выбран в кабинетах. Поэтому мы хотим сделать выбор максимально публичным. Я приглашаю вас принять участие в интернет-голосовании за официальный логотип Заявки Львова на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских Игр 2022 года. С вашей помощью будет выбрана одна из четырех концепций», - написал Вилкул.

Читайте также: Львов за время новогодне-рождественских праздников посетили 120 тысяч туристов

Голосование будет длиться до 26 января 2014 года на специально созданном сайте www.lviv2022.in.ua, где можно не только сделать выбор, но и узнать, что вдохновило его творцов, а также увидеть, как можно использовать данный графический символ. Для этого необходимо навести курсор на соответствующий вариант.

Выбранный логотип будет представлен в Международном олимпийском комитете. В процессе отбора городов проведения Олимпиады логотип будет рассказывать миру об Украине, Львове и Карпатах.

Председатель Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка отметил: «Друзья, у вас есть уникальная возможность помочь в осуществлении олимпийской мечты тысяч украинских спортсменов и болельщиков спорта. Выберите официальный логотип Заявки Львова и поддержите стремление Украины стать хозяйкой зимних Олимпийских и Паралимпийских игр - 2022. Определив наилучший из четырех вариантов логотипа, вы поможете заявке Львова эффектнее презентовать себя миру. Поэтому будьте активными – приобщайтесь к творению истории будущего украинского зимнего спорта».

Варианты логотипов заявки были разработаны всемирно известной американской дизайнерской компанией North design, в активе которой - работа над логотипами заявок на право проведения многих чемпионатов мира, олимпийских и паралимпийских игр.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года в МОК будет подан заявочный файл и гарантийные письма от НОК и руководства Львова. В июле Исполнительный комитет МОК обнародует список городов-кандидатов. Город, который будет принимать 24-е зимние Олимпийские игры, выберут в июле 2015 года на заседании МОК в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Вилкул был назначен председателем Оргкомитета по подготовке и сопровождению заявки в МОК на проведение в 2022 году зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Украине указом Президента от 5 июня 2013 года.