Началось голосование за логотип заявки Львова на Олимпиаду-2022
Варианты логотипов заявки были разработаны всемирно известной американской дизайнерской компанией North design.
Сегодня началось голосование за логотип Заявки Львова на право проведения зимних Олимпийских игр 2022 года.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр, председатель Оргкомитета по подготовке заявки Александр Вилкул.
"Наверное, было бы неправильно, если бы логотип был выбран в кабинетах. Поэтому мы хотим сделать выбор максимально публичным. Я приглашаю вас принять участие в интернет-голосовании за официальный логотип Заявки Львова на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских Игр 2022 года. С вашей помощью будет выбрана одна из четырех концепций», - написал Вилкул.
Читайте также: Львов за время новогодне-рождественских праздников посетили 120 тысяч туристов
Голосование будет длиться до 26 января 2014 года на специально созданном сайте www.lviv2022.in.ua, где можно не только сделать выбор, но и узнать, что вдохновило его творцов, а также увидеть, как можно использовать данный графический символ. Для этого необходимо навести курсор на соответствующий вариант.
Выбранный логотип будет представлен в Международном олимпийском комитете. В процессе отбора городов проведения Олимпиады логотип будет рассказывать миру об Украине, Львове и Карпатах.
Председатель Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка отметил: «Друзья, у вас есть уникальная возможность помочь в осуществлении олимпийской мечты тысяч украинских спортсменов и болельщиков спорта. Выберите официальный логотип Заявки Львова и поддержите стремление Украины стать хозяйкой зимних Олимпийских и Паралимпийских игр - 2022. Определив наилучший из четырех вариантов логотипа, вы поможете заявке Львова эффектнее презентовать себя миру. Поэтому будьте активными – приобщайтесь к творению истории будущего украинского зимнего спорта».
Варианты логотипов заявки были разработаны всемирно известной американской дизайнерской компанией North design, в активе которой - работа над логотипами заявок на право проведения многих чемпионатов мира, олимпийских и паралимпийских игр.
Как сообщал УНИАН, в марте этого года в МОК будет подан заявочный файл и гарантийные письма от НОК и руководства Львова. В июле Исполнительный комитет МОК обнародует список городов-кандидатов. Город, который будет принимать 24-е зимние Олимпийские игры, выберут в июле 2015 года на заседании МОК в Куала-Лумпуре (Малайзия).
Вилкул был назначен председателем Оргкомитета по подготовке и сопровождению заявки в МОК на проведение в 2022 году зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Украине указом Президента от 5 июня 2013 года.