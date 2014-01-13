Шестеро украинских саночников завоевали лицензии на участие в Олимпиаде в Сочи-2014
Международная федерация санного спорта обнародовала список спортсменов, которые завоевали лицензии на участие в Олимпийских играх-2014 в российском Сочи, согласно которому шестеро спортсменов будут представлять Украину
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
Решающими стартами для спортсменов стали пять этапов Кубка мира, которые состоялись в ноябре-декабре 2013 года. Именно по их результатам решилась окончательная судьба путевок в Сочи.
В список попали одиночники – Андрей Кысь, Андрей Мандзий, Елена Шхумова, Елена Стецькив и двухместный экипаж в составе Александра Оболончика и Романа Захаркива.
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Новый год украинские саночники открыли участием на этапе мирового Кубка в Оберхофе (Германия). До начала сочинских Игр украинцы также успеют испытать трассы немецкого Альтенберга и латвийской Сигулды.
Те украинские спортсмены, которые не попали в олимпийскую сборную, примут участие в чемпионате Европы, который состоится в Сигулде 25-26 января.
Как известно, зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи начнутся 7 февраля.