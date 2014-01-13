Футбольный клуб "Милан" уволил главного тренера

Главный тренер одного из ведущих футбольных клубов мира - итальянского «Милана» - Массимилиано Аллегри отправлен в отставку.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на официальное заявление клуба.

В последнем матче под руководством Аллегри «Милан» 12 января проиграл в чемпионате Италии «Сассуоло» со счетом 3:4.

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В последнее время игру «Милана» и работу главного тренера этой команды много критиковали. Клуб, набравший в 19 матчах чемпионата Италии сезона-2013/14 22 очка, находится лишь на 11-м месте в турнирной таблице.

Пока не ясно, кто станет новым тренером команды. Ранее итальянские СМИ писали, что возглавить «Милан» может бывший футболист команды Филиппо Индзаги, возглавляющий сейчас молодежный состав команды.