Футбольный клуб "Милан" уволил главного тренера

13:49, 13 января 2014
Спорт
989

Массимилиано Аллегри, главный тренер "Милана", отправлен в отставку

Массимилиано Аллегри / Фото : REUTERS

Главный тренер одного из ведущих футбольных клубов мира - итальянского «Милана» - Массимилиано Аллегри отправлен в отставку.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на официальное заявление клуба.

В последнем матче под руководством Аллегри «Милан» 12 января проиграл в чемпионате Италии «Сассуоло» со счетом 3:4.

По теме: СМИ: Шева может возглавить «Милан»

В последнее время игру «Милана» и работу главного тренера этой команды много критиковали. Клуб, набравший в 19 матчах чемпионата Италии сезона-2013/14 22 очка, находится лишь на 11-м месте в турнирной таблице.

Пока не ясно, кто станет новым тренером команды. Ранее итальянские СМИ писали, что возглавить «Милан» может бывший футболист команды Филиппо Индзаги, возглавляющий сейчас молодежный состав команды.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter