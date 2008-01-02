Интерконтинентального чемпиона по боксу разберут на органы

Корейские врачи приняли решение перестать поддерживать жизнь боксера Чо Йо Сама, впавшего в кому 25 декабря после боя с индонезийцем Хери Амолом. В среду 2 января врачи заберут у корейского спортсмена органы, которые будут использованы для трансплантации другим больным, а в четверг объявят о смерти Чо Йо Сама, сообщает Associated Press.

В бою с Амолом 35-летний Чо Йо Сам оказался в нокдауне в концовке 12-го раунда, но сумел подняться на ноги и довести бой до конца. Судьи отдали корейцу победу по очкам, и он стал обладателем титула интерконтинентального чемпиона по версии WBO (Всемирная боксерская организация) в весе до 50,8 килограмма.

Сразу после боя Чо Йо Сам потерял сознание, его вынесли из зала на носилках и доставили в больницу. Врачи обнаружили у Чо Йо Сама кровоизлияние в мозг и сделали ему срочную операцию. Прогнозы медиков с самого начала были пессимистическими, и 2 января они зафиксировали смерть клеток мозга боксера.

Чо Йо Сам провел на профессиональном ринге 37 боев, одержал 32 победы (19 - нокаутом) и потерпел пять поражений. В октябре 1999 года он завоевал титул чемпиона WBC (Всемирный боксерский совет) в весовой категории до 49 килограммов. Впоследствии Чо Йо Сам трижды защитил это звание, пока в июле 2002 года не потерпел поражение от известного мексиканца Хорхе Арсе.

Лента.ру