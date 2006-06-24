Завершился матч Германия - Швеция

На чемпионате мира по футболу определился первый участник 1/4 финала. Сборная Германии сыграла свой лучший матч на турнире и не оставила шансов соперникам из Швеции – 2:0. Оба гола в дебюте встречи забил юный форвард Лукаш Подольски. Скандинавы с 35-й минуты играли в меньшинстве, а в начале второго тайма не реализовали пенальти.

Счет был открыт после того, как Мирослав Клозе принял мяч на линии штрафной соперника, находясь рядом с двумя защитниками, и ловко ушел от опекунов. Вратарь Андреас Исакссон вовремя вышел из ворот и выбил мяч из-под ног форварда, но отскок подобрал другой нападающий, Лукаш Подольски, который не промахнулся.

На 12-й минуте снова сработала атакующая связка Клозе – Подольски: первый отдал своевременный пас, а второй в касание поразил угол ворот Исакссона – 2:0. На 35-й минуте сборная Швеции осталась вдесятером – за вторую желтую карточку был удален защитник Тедди Лучич.

После перерыва шведы получили шанс, чтобы "вернуться в игру" – на 52-й минуте судья матча Карлос Симон (Бразилия) назначил пенальти за толчок Кристофом Метцельдером Хенрика Ларссона. Форвард вызвался бить 11-метровый сам, но послал мяч выше перекладины.

В дальнейшем шведы пытались атаковать, но наступательных ресурсов у них было недостаточно. Немцы не упускали случая угрожать воротам соперника, и счет вполне мог вырасти до крупного, однако игрокам сборной Германии несколько раз не повезло – 2:0. Немцы стали первыми участниками 1/4 финала, где сыграют с лучшей командой в паре Аргентина – Мексика.

Лента.ру