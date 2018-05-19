Сергей Бубка: Когда играю с Януковичем в теннис, то всегда побеждает сильнейший

Легкоатлет, многократный чемпион и рекордсмен мира, Европы, Олимпийских игр, кандидат педагогических наук, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Назарович Бубка ответил на вопросы УНИАН. Пан Сергей, недавно Олег Блохин сказал, что риск провала проведения в Украине финальной части Евро-2012 «реален на 80 процентов». Вы тоже так пессимистически настроены? Я просто знаю, что это вопрос на всех уровнях обсуждается... То есть – что необходимо сделать для того, чтобы чемпионат Европы прошел успешно. Недавно приезжали эксперты от руководства УЕФА. И с одним из них – профессором Бови – я разговаривал в Лозанне, после его визита в Украину, он сказал, что нам сегодня нужно сосредоточить внимание на проблемах функционирования аэропортов и гостиничных комплексов.

Думаю, со стадионами проблем не будет, но если мы не сможем сделать аэропорты и гостиницы, то столкнемся с серьезными проблемами.

Профессор Бови – это высокого класса профессионал и высказываний наподобие, «это невозможно», «Украина не справится с этим заданием» у него не было.

Насколько, по вашему мнению, Евро-2012 будет зависеть от политической ситуации в Украине? Во-первых, политики должны думать, насколько для нас это важно, насколько это большая честь для страны и в любом случае не допустить ошибок и просчетов. Это уникальный проект, это третье по значению спортивное соревнование после Олимпийских игр и Чемпионата мира по футболу. Потому я убежден, что все, в том числе и политики понимают, что нужно со всей ответственностью подойти к Евро-2012.

Думаю, они тоже приложат максимум усилий, чтобы этот проект удался, потому что он ускоряет, дает импульс развитию инфраструктуры страны на много лет вперед. То, что будет сделано за эти пару лет, при нормальной ситуации потребовало бы 20–30 лет.

Какую роль Вы сыграли в лоббировании интересов России в проведении зимней Олимпиады-2014 в Сочи? Вы как-то уговаривали своих коллег из Международного олимпийского комитета, чтобы они проголосовали именно за Сочи? Этот проект непосредственно отрабатывал Олимпийский комитет России, потому заниматься популяризацией, продвижением и лоббированием этого проекта – это их задача.

Я как член Международного олимпийского комитета четко выполнял свою функцию – выражал свое виденье, свое понимание и голосовал за тот город, который считал достойным.

Уже второй год подряд в СМИ говорится о том, что Украина будет претендовать на проведение зимней Олимпиады-2018 в Буковеле. Насколько это реально, по вашему мнению? А кто же такие разговоры ведет? Во-первых, никто и никогда в Национальный олимпийский комитет с этим вопросом не обращался, а никакие шаги относительно выдвижения города без НОК не проходят. Потому сама идея хорошая, но реально Буковель не может быть организатором Олимпийских игр. Если какой-то город и может быть, то это Ивано-Франковск, потому что должен быть мощный центр, и только вокруг него может быть Буковель или какие-то другие городки, которые имеют развитую инфраструктуру.

А для того, чтобы говорить о проведении Олимпийских игр, нужно сначала посмотреть, какой бюджет нужно иметь, какие спортивные арены, какие виды спорта есть в зимней программе. И если все это представить, то сразу станет ясно, что такой разговор на этот момент просто несерьезен.

Это просто реклама этого курортного городка...

Буковель прекрасное место, где уже создана прекрасная база для отдыха, и в этом плане я ничего не могу сказать плохого, это действительно мирового уровня зимний курорт, но говорить сейчас об Олимпиаде – смешно. Нужно более ответственно подходить к таким серьезным вопросам.

Вы второй человек, который за историю Национального олимпийского комитета Украины, занимает должность президента и имеет непосредственное отношение к спорту. Как Вам работается на этом посту? Каких успехов достиг Олимпийский комитет при Вашем правлении? Я с удовольствием занимаюсь этой деятельностью, это стало моей жизнью, и всю свою жизнь я посвящаю именно олимпийскому движению.

Если говорить, в частности, о проектах, которые были сделаны, то их очень и очень много. Мы продлили реализацию своих традиционных программ, а также инициировали целый ряд проектов, которые были воплощены в жизнь впервые. Да, например, успешно прошли такие уникальные акции, как Олимпийский день бега, Олимпийский урок, Олимпийская неделя, торжественная церемония “Герои спортивного года”, фотовыставка “Спортивные мгновения”.

Если все так хорошо, то почему украинские спортсмены все меньше завоевывают медалей на Олимпийских Играх? Думаю, что сейчас делать совершенный анализ не следует. Прогнозы - вещь не благодарная, давайте дождемся итогов Олимпийских Игр в Пекине, тогда и будем делать конкретные выводы. Но хотел бы сосредоточить внимание кое на чем другом. Давайте объективно смотреть и не путать. Каждый имеет свои функции и должен ответственно их выполнять.

Да, за олимпийскую подготовку отвечают подразделения Министерства по делам семьи, молодежи и спорта и олимпийские федерации. Центральный орган исполнительной власти по спортивным вопросам получает под это значительное государственное финансирование, атлеты находятся на соответствующих ставках в штатных сборных командах опять же при министерстве.

Национальный олимпийский комитет не занимается подготовкой спортсменов, мы занимаемся организационными вопросами и обеспечиваем участие наших олимпийцев в самых главных стартах четырехлетия. Хотя мы не стоим в стороне от подготовительного процесса, оказываем всестороннюю поддержку соответствующим подразделениям министерства и олимпийским федерациям, физкультурно-спортивным обществам, региональным отделениям НОК.

Например, в этом году в поддержку федераций по олимпийским видам спорта из бюджета Национального олимпийского комитета предоставлено помощи в размере 3,5 миллионов гривен. В следующем году эта цифра будет увеличена до 5 миллионов гривен. В то же время мы всячески поддерживали работу федераций относительно повышения квалификации тренеров, специалистов и научных работников, предоставляли необходимые средства для организации и проведения семинаров в Украине, делегирования отечественных представителей на международные форумы. В целом таких мер реализовано на общую сумму свыше 3 миллионов гривен.

Также было приобретено научное и медицинское оборудование на сумму свыше 7 миллионов гривен. Эта современная техника передана врачам сборных команд, в клинику спортивной медицины, государственному научно-исследовательскому институту...

Мы продолжаем выплачивать стипендии призерам чемпионатов Европы и мира, тренерам и специалистам на общую сумму около 1 миллиона гривен. Кроме того, благодаря тесному сотрудничеству с Олимпийской солидарностью международного олимпийского комитета двадцати шести ведущим атлетам платятся ежемесячные стипендии на общую сумму 500 тысяч гривен в год. Эта поддержка будет оказываться стипендиатам на протяжении всего периода их подготовки к Олимпийским Играм в Пекине.

Могу вас заверить Национальный олимпийский комитет ответственно выполняет возложенные на него функции.

Вам в Донецке поставили памятник. Как живется человеку которого заживо увековечивают?

Я не был сторонником этой инициативы, но прекрасно понимал, что это нужно сегодня нашему обществу, особенно подрастающему поколению. Когда город принимал решение, меня спросили, не против ли я. Конечно, я был против, но, понимая всю эту ситуацию, я дал свое согласие.

Для меня это памятник спортсмену Сергею Бубке. Потому для себя я это разделяю так – я человек, который живет, занимается своей деятельностью, а непосредственно памятник – достижениям атлета Сергея Бубки.

Что читает Сергей Бубка на досуге, если бывает такое? Мне всегда по душе что-то полезное, интересное, преимущественно связанное с историей.

Любимые авторы Омар Хайям, Богдан Лепкий, Михаил Булгаков, Валентин Пикуль.

Однако у меня так много бумаг, что я едва успеваю их перечитать.

Вы часто бываете в разъездах. Как Ваша семья относится к этому?

Моя жена часто ездит со мной, но у нее есть тоже своя программа и планы, которые касаются семьи, детей, потому у нее не всегда получается ездить со мной.

Вы почти всю свою жизнь находитесь в центре внимания. Нравится ли Вам это? Нет.

Почему?

Я просто не люблю избыточного внимания к моей персоне.

В связи с должностью Вам приходится ходить одетому по-деловому. Как по мне, для спортсмена, это не очень комфортно. Каждая работа имеет свой стиль, свой отпечаток, свою форму одежды, потому отношусь к этому вполне нормально.

Достигли ли Вы в жизни того, чего хотели? Жизнь продолжается. Я не привык останавливаться, еще много чего хочу сделать.

О чем сейчас мечтает Сергей Бубка?

Есть планы и задания, над которыми я думаю, хочу их осуществить, сделать много хорошего и приятного для того, чтобы выросла достойная молодежь, чтобы в нашем будущем были звезды и герои спорта, олимпийские чемпионы. Очень хочу, чтобы наконец в Украине появился Олимпийской дом, который бы стал центром олимпийского движения и объединил под своей крышей все олимпийские федерации, аппарат Ноку и другие спортивные структуры.

Потому все свои силы и энергию нацеливаю на это.

С какой страной мира по уровню развития спорта Вы сравнили бы Украину?

Сейчас тяжело сказать, мы живем в период перемен, потому нужно провести какую-то определенную линию, войти в какую-то определенную форму, а затем уже можно говорить. Я думаю, что у нас сегодня ситуация очень непростая.

Какой вид спорта нравится Вам больше всего?

Мне много видов спорта нравятся. И легкая атлетика, и гимнастика, и футбол, и теннис.

Каждый вид спорта по-своему интересен и зрелищен.

Вы сказали, что политикой не интересуетесь, но достаточно часто играете с Виктором Януковичем в теннис. Мы с Виктором Федоровичем знакомы около двадцати двух лет, мы долго жили с ним в одном доме, дружим семьями, я его знаю еще с 85-го года. И наша дружба не связана с политикой.

А кто чаще выигрывает?

Побеждает сильнейший.

Например? Тот, кто в тот день был лучшим. Бывает так, что Виктор Федорович, бывает иногда, что и я побеждаю. Это спорт, здесь гарантии никто не может дать.

Разговаривала Оксана Климончук