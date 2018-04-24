Теннисный сезон-2014: начинаем в Мельбурне

Australian Open – один из четырех турниров серии «Большого шлема», первый в году. В эту серию входит четыре самых престижных турнира, включая также Открытые чемпионаты Франции и США, и самый престижный в мире тенниса – Уимблдонский турнир. Этот турнир проходит в самом начале сезона, спустя три недели после старта подготовительных турниров. Поэтому уже в конце декабря – начале января в Сиднее, Аделаиде и прочих городах Зеленого континента, где проводятся куда менее значимые соревнования, собираются игроки, входящие в элиту мирового тенниса. Опробовать австралийские корты (на всех предварительных турнирах они идентичны тем, что уложены в Мельбурне), почувствовать вкус игры, войти в ритм соревновательной жизни – цели, которые преследуют ведущие спортсмены мира. На таких соревнованиях совсем нередки сенсации, ведь задачи победить практически никто из лидеров не ставит. Все понимают, что в начале сезона физические кондиции и игровая форма далеки от своего пика. А значит, главное – подойти в полной готовности к главному турниру – в Мельбурне.

Один из самых древних

История австралийского турнира, как и любого другого из серии «Большого шлема», весьма богата. Он является одним из старейших и насчитывает более 100 лет. Турнир был впервые проведён в Мельбурне в 1905 году и назывался Чемпионат Австралазии. В нём приняло участие 17 спортсменов, а на финальном матче присутствовало 5 тыс. зрителей. В 1927 году турнир переименовали в Чемпионат Австралии, а в 1969 году он стал открытым для профессионалов и получил своё нынешнее название. Турнир не всегда проходил в Мельбурне, и даже не всегда в Австралии. Два раза, в начале ХХ-го века, он проходил в Новой Зеландии. Лишь в 1972-м году было принято решение о том, что соревнование всегда будет проводиться в одном и том же городе, а в 1988 году он обосновался в «Мельбурн парк», который гораздо удобнее и вместительнее Kooyong Lawn Tennis Club.

Посещаемость турнира уже в первый год выросла на 90 процентов. Так, только три центральных корта арены могут одновременно собрать больше 30 тыс. зрителей. А ведь есть еще три так называемых вспомогательных корта, с которых можно также вести трансляцию и 10 обычных кортов, маловместительных (до 3 тыс. зрителей). Там свои матчи проводят игроки, только мечтающие пробиться в элиту мирового тенниса и не входящие в Тор-10 теннисистов рейтинга.

Украинский след

Australian Open является первым и, по сей день, единственным турниром серии «Большого шлема», где победу в турнире среди взрослых одерживали представители Украины. На подобных соревнованиях всегда проводятся также юниорские турниры и чемпионаты для ветеранов.

В январе 2008 года в Мельбурне победу в женском парном разряде сенсационно одержали сестры Алена и Екатерина Бондаренко. Перед началом соревнований, как это регулярно происходит в последние годы, украинцы не считались фаворитами. Максимум – крепкими середнячками, для которых выход в четвертьфинал уже считался огромнейшим достижением. Не говоря о полуфинале, или, тем более, финале. Впрочем, украинки начисто разбили прогнозы всех специалистов.

Еще в четвертьфинале они обыграли сильнейшую на тот момент женскую пару мира Кара Блэк (Зимбабве) – Лизель Хубер (США), причем сделали это более чем уверенно – 6:3, 6:2. И, в одночасье, стали главными фаворитами. Ведь в другой половине сетки свой четвертьфинал также бесславно, как и прочие фавориты, закончили сестры Уильямс. И хоть соперницы по полуфиналу и финалу были сеянными, остановить сестер-украинок не смогли. Испанки Анабель Медина Гарригес и Виргиния Руано Паскуаль выиграли лишь на один гейм больше, чем первая пара мира – 6:2, 6:4, а в финале достойное сопротивление украинкам оказали тогда только подбиравшаяся к вершинам мирового тенниса белоруска Виктория Азаренко и израильтянка Шахар Пеер. Тем не менее, победа вновь осталась за украинками – 2:6, 6:1, 6:4.

Эта победа до сих пор остается единственной в истории украинского тенниса на турнирах «Большого шлема». Хотя, вполне могла быть и второй по счету. В 1999-м году крайне досадное поражение в финале Открытого чемпионата Франции потерпел Андрей Медведев, который по ходу матча с Андре Агасси выигрывал у американца со счетом 2:0 и вел в третьем сете, но тот сумел переломить ход игры, вися на грани поражения. Агасси выиграл матч со счетом 3:2.

Фавориты 2014-го

Учитывая, что нынешний сезон толком еще не начался (подготовительные турниры – не в счет), о фаворитах мы можем говорить, только опираясь на статистику прошлых лет. И тут главным из них, бесспорно, считается Новак Джокович. Серб трижды подряд побеждал в Мельбурне в 2011-13 годах. Всего же он за свою блестящую карьеру одержал четыре победы на этом соревновании, первый раз выиграв в 2008-м. Впрочем, концовку прошлого сезона никак нельзя назвать удачной для Новака. Он проиграл ряд крупных турниров, в итоге, уступив первое место в рейтинге испанцу Рафаэлю Надалю. Ветеран, который долгие годы задавал тон мировому теннису на пару с швейцарцем Роджером Федерером, в последнее время немного отошел в тень. Но, в отличие от Роджера, в прошлом году у него проснулось «второе дыхание» и сейчас, после ряда громких побед , он как и в лучшие годы, возглавляет мировой рейтинг. Кстати, Надаль выигрывал турнир лишь один раз в карьере, в 2009-м году, в отличие от Федерера, который, как и Джокович, побеждал четырежды (последний раз – в 2010-м). Главным же неудачником австралийского чемпионата последних лет в мужском турнире является британец Энди Маррей. Олимпийский чемпион Лондона-2012 трижды за предыдущие четыре турнира выходил в финал и все три раза проигрывал. Один раз – Федереру, и дважды – Джоковичу. Нынешний турнир Маррей начнет в статусе четвертого сеянного, после Джоковича, Надаля и еще одного испанца Давида Феррера. А вот Федерер посеян лишь под шестым номером. Годы идут…

Что касается женского первенства, то здесь свою мини-серию из двух побед подряд имеет уже упомянутая ранее белоруска Виктория Азаренко, которая в последние годы находится на пике карьеры. Впрочем, как и в случае с Джоковичем, она не станет явным фаворитом Australian Open. Большую часть сезона-2013 на разных кортах мира геройствовала ветеран мирового тенниса американка Серена Уильямс. На ее счету пять побед в карьере на австралийском чемпионате. Первая из них была одержана в 2003-м году, последняя – в 2010-м. Сейчас американка занимает первое место в мировом рейтинге и, разумеется, под первым номером посеяна в Мельбурне. Посеянная под третьим номером россиянка Мария Шарапова трижды играла в решающем матче австралийского турнира и однажды добилась победы. В 2008-м она в финале переиграла сербку Ану Иванович. А вот главная неудачница Мельбурна последних лет в женском турнире, как и у мужчин, в этом году посеяна под четвертым номером. Китаянка Ли На дважды играла в финале, но оба раза уступала – бельгийке Ким Клийстерс и Азаренко.

Наши в Мельбурне

В мужском турнире в этом году Украину представят лишь двое сильнейших – Александр Долгополов и Сергей Стаховский. Игроки, давно и прочно входящие в Тор-100 мирового тенниса заблаговременно заслужили себе место в списке участников основного турнира, избежав квалификации.

Любопытно, что еще не так давно Долгополов входил в Тор-15 сильнейших игроков мира и даже претендовал на место в десятке лучших. Впрочем, закрепиться в элите спортсмену так и не удалось, а в последнее время он скатился ближе к середине первой сотни. Тем не менее, он способен и сейчас преподнести как локальные сюрпризы, так и глобальную сенсацию. До возраста ветерана ему еще далеко, а у таких нестабильных игроков как Долгополов, времена спада чередуются с яркими взлетами. Кто знает, может именно австралийский чемпионат-2014 станет тем самым звездным часом киевлянина, как когда-то он подарил сенсацию в виде победы сестер Бондаренко. В первом круге нынешнего турнира соперником украинца станет малоопытный и практически неизвестный широкой публике литовец Ричардас Беранкис. А уже во втором, если Долгополов сам себе не преподнесет сенсацию, его ждет посеянный под 29-м номером француз Жереми Шарди. Впрочем, и он может стать вполне посильным соперником. Ведь сам Долгополов когда был 15-м в мире и знает как справляться с оппонентами такого уровня. А вот Давид Феррер – потенциальный соперник по третьему кругу, уже из разряда «непроходимых». Третий номер мирового рейтинга, что уже само за себя говорит.

В отличие от партнера по сборной, Сергей Стаховский к вершинам мирового тенниса только подбирается. В элите он не был никогда. И начало нового сезона – отличный повод заявить о себе во весь голос. Его оппоненты по первым двум раундам турнира будут также вполне проходимы. Сначала россиянин Теймураз Габашвили, также никогда не хватавший звезд с неба. А затем, в случае удачи, находящийся в четвертом десятке мирового рейтинга испанец Фернандо Вердаско. Если повезет, Стаховский может вполне дойти до третьего круга, где его потенциальным оппонентом будет сам Федерер. Здесь, разумеется, шансы на победу будут почти равны нулю.

К сожалению, не радуют другие представители украинской теннисной школы. Сын знаменитого украинского легкоатлета, а ныне президента Национального олимпийского комитета Сергей Бубка-младший, Илья Марченко и Денис Молчанов не преодолели квалификационный отбор к турниру. Причем, Бубка-младший и Молчанов выбыли уже в первом круге, проведя в Мельбурне лишь по одному матчу.

Совсем другая история приключилась с Александром Недовесовым. Некогда стабильный третий номер в украинском теннисе будет выступать на кортах Мельбурн-парка¸ но… за другую страну. Он сменил гражданство в конце прошлого года, предпочтя Казахстан. Перспективный молодой уроженец Ялты, также как и Долгополов и Стаховский, входит в Тор-100 мирового рейтинга. Он мог бы заметно усилить сборную Украины. Но, в прошлом году принял решение сменить гражданство. Удержать игрока от такого шага не сумел никто. В Федерации тенниса Украины 2013-й ознаменовался чередой скандалов и выборов, а поговорить с игроком и убедить его остаться в Украине, попросту было некому. Более того, он в любой момент может начать выступать за национальную сборную своей новой страны. Ведь за Украину в матчах Кубка Дэвиса Долгополов заигран не был.

Чуть более радостная картина накануне первого супертурнира года у нас наблюдается в женской части турнирной сетки, где заявлены в основном турнире три спортсменки.

При этом, Леся Цуренко и Элина Свитолина уже достаточно опытные спортсменки. К тому же, у Свитолиной за плечами уже есть титул турнира «Большого шлема» в юниорском турнире. Одесситка выиграла Открытый чемпионат Франции в 2010 году, а также была финалисткой Уимблдона, как в одиночном, так и в парном разрядах.

А вот Надежда Киченок впервые пробилась в основную сетку турнира «Большого шлема». Спортсменка преодолела квалификационный турнир, чего не удалось ни одному из мужчин.

Впрочем, именно Свитолиной не повезло больше других украинок с жеребьевкой. Ей уже в первом раунде предстоит сразиться с настоящим игроком элиты, посеянной под 19-м номером россиянкой Светланой Кузнецовой. Она трижды доходила до четвертьфинала австралийского чемпионата. Причем, последний раз в прошлом году, что говорит о ее хорошей форме. А на других турнирах «Большого шлема» россиянка дважды побеждала в одиночном разряде – по разу во Франции и США.

В общем, с одной стороны, обыграть гораздо более опытную и титулованную россиянку будет крайне сложно. С другой – это будет отличный стимул, который поможет Элине в дальнейшем. После такой победы она может совершить много подвигов – как по ходу отдельного турнира, так и в сезоне в целом.

Занимающая 100-е место в мировом рейтинге Киченок в первом раунде сыграет с японкой Аюми Моритой, а если все сложится удачно, то во втором ее потенциальной соперницей станет сербка Елена Янкович, многолетний лидер мирового рейтинга, стабильно входящая в десятку лучших. Любопытно, что это будет дебютный турнир серии «Большого шлема» для Киченок.

Гораздо опытнее Леся Цуренко, которая уже третий год будет выступать на мельбурнском чемпионате. Ее лучший результат был показан в прошлом году, когда спортсменка дошла до третьего круга. Правда, жеребьевку нынешнего турнира назвать удачной для спортсменки нельзя. Если в первом круге она будет играть с равной себе экс-представительницей Узбекистана Варварой Лепченко (ныне – США), то уже во втором круге ее ждет слишком сложное противостояние с румынкой Симоной Халеп, находящейся на 11-м месте в мировом рейтинге.

Что касается квалификационных соревнований, то Ольга Савчук, Марина Заневская, Анастасия Васильева и Юлия Бейгельзимер, в отличие от Киченок, своим шансом воспользоваться не смогли.

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Australian Open практически всегда таит в себе загадку. Первый турнир года, проходящий в самом начале сезона, уже по своей сути нацелен на сенсации. На данный момент мы будем готовы удовлетвориться и малым. Победой в одном конкретно взятом турнире. Тем более, что опыт такой победы уже есть. Пусть и в менее престижном и значимом парном разряде.

Все начнется уже очень скоро. В понедельник, в два часа ночи по киевскому времени. Осталось совсем чуть-чуть…

Кирилл Стадниченко