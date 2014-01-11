«Донбасс» выиграл матч второго тура суперфинала Континентального кубка

Во французском Руане завершился матч второго тура суперфинала Континентального Кубка, в котором донецкий «Донбасс» выиграл у итальянского «Асиаго» со счетом 5:1.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом матче украинский клуб играл с лидером турнирной таблицы.

Накануне «Донбасс» выиграл свой матч у норвежского «Ставангера» лишь в серии буллитов, набрав 2 очка из 3 возможных, а «Асиаго» разгромил хозяев из французского «Руана» - 6:0.

Впрочем, спустя сутки уже итальянцы оказались в роли битого с крупным счетом. Судьба игры была предрешена еще в первом периоде. Вацлав Недорост, Олег Пиганович и Клей Уилсон забросили в ворота соперника три безответные шайбы. Вторая 20-минутка прошла без голов, а в третьей сначала Евгений Дадонов довел счет до 4:0, затем Андре Сигноретти чуть сократили преимущество «Донбасса» (1:4), но точку точным броском поставил Руслан Федотенко – 5:1.

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Таким образом, на данный момент у дончан 5 очков и первое место в турнирной таблице.

Как сообщал УНИАН, «Донбасс» завершит турнир 12 января игрой с французским «Руаном».