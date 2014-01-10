Боксеры Владимир Кличко и Алекс Леапаи проведут бой в апреле

Абсолютный чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко и претендент австралиец Алекс Леапаи достигли соглашения о проведении боя в Германии в апреле. Об этом сообщает РИА Новости.

В ноябре Леапаи победил Дениса Бойцова, нанеся российскому боксеру первое поражение на профессиональном ринге и став обязательным претендентом на титульный бой с украинцем по версии WBO. Кличко защитил титулы по версии WBA, IBF, WBO и IBO в поединке с Александром Поветкиным в октябре в Москве.

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”Владимир Кличко и Алекс Леапаи достигли соглашения о поединке в апреле в Германии”, - написал президент WBO Франциско Валькарсель в своем микроблоге в Twitter.

Леапаи одержал 30 побед (24 - нокаутом) на профессиональном ринге при четырех поражениях и трех ничьих. Кличко-младший одержал 61 победу (52 — досрочно) и потерпел три поражения (все — нокаутом).