«Черноморец» не смог улететь в Турцию из-за тумана

Сегодня одесский «Черноморец» чартерным рейсом должен был отправиться на учебно-тренировочные сборы в Турцию, но улететь в теплые края «морякам» не удалось.

Как сообщает корреспондент pobeda.od.ua, причиной стал густой туман, который не позволил одесситам покинуть родную землю. Не принимает одесский аэропорт и те самолеты, которые должны были приземлиться утром и днем.

Таким образом, «Черноморец» свои сборы, судя по всему, начнет завтра. Именно на завтра запланирована вторая попытка покинуть Одессу.