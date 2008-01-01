Результаты 21-го тура английской Премьер-лиги

19:12, 01 января 2008
Спорт
1850

Самый популярный счет 2:0

Эллиот Омоцуси борется за мяч с Михаэлем Баллаком. Фото АР
Завершились сегодняшние матчи 21-го тура английской Премьер-лиги.

Миддлсбро - Эвертон 0:2 (Э.Джонсон 67, Макфадден 72)

Рединг - Портсмут 0:2 (Кэмпбелл 8, Утака 66)

МЮ - Бирмингем 1:0 (Тевес 25)

Арсенал - Вест Хэм 2:0 (Эдуардо 2, Адебайор 18)

Фулхэм - Челси 1:2 (Мерфи 10 пен. - Калу 54, Баллак 61 пен.)

Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 (Мелльберг 41, Лаурсен 84 - Дефо 79).

Завтра играют Ньюкасл - МСити, Ливерпуль - Уиган, Блэкберн - Сандерленд, Болтон - Дерби.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter