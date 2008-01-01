Результаты 21-го тура английской Премьер-лиги

Самый популярный счет 2:0

Завершились сегодняшние матчи 21-го тура английской Премьер-лиги. Завершились сегодняшние матчи 21-го тура английской Премьер-лиги. Миддлсбро - Эвертон 0:2 (Э.Джонсон 67, Макфадден 72) Рединг - Портсмут 0:2 (Кэмпбелл 8, Утака 66) МЮ - Бирмингем 1:0 (Тевес 25) Арсенал - Вест Хэм 2:0 (Эдуардо 2, Адебайор 18) Фулхэм - Челси 1:2 (Мерфи 10 пен. - Калу 54, Баллак 61 пен.) Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 (Мелльберг 41, Лаурсен 84 - Дефо 79). Завтра играют Ньюкасл - МСити, Ливерпуль - Уиган, Блэкберн - Сандерленд, Болтон - Дерби.

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