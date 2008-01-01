Результаты 21-го тура английской Премьер-лиги
19:12, 01 января 2008Спорт
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Самый популярный счет 2:0
|Эллиот Омоцуси (Фулхэм)борется за мяч с Михаэлем Баллаком (Челси). Фото АР
Миддлсбро - Эвертон 0:2 (Э.Джонсон 67, Макфадден 72)
Рединг - Портсмут 0:2 (Кэмпбелл 8, Утака 66)
МЮ - Бирмингем 1:0 (Тевес 25)
Арсенал - Вест Хэм 2:0 (Эдуардо 2, Адебайор 18)
Фулхэм - Челси 1:2 (Мерфи 10 пен. - Калу 54, Баллак 61 пен.)
Астон Вилла - Тоттенхэм 2:1 (Мелльберг 41, Лаурсен 84 - Дефо 79).
Завтра играют Ньюкасл - МСити, Ливерпуль - Уиган, Блэкберн - Сандерленд, Болтон - Дерби.
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