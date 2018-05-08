«Донбасс»: на Континентальный кубок за победой

Континентальный кубок проводится с 1997 года под эгидой Международной федерации хоккея на льду (МЛХФ). Турнир является наследником Кубка Федерации, разыгрывавшегося в 1995—1997 годах и позиционировавшего себя как аналог Кубка УЕФА в футболе. Ведь тогда в хоккее существовала и своя Лига чемпионов. Но, с 2009 года Континентальный кубок стал единственным международным турниром среди мужских клубных команд, проводимый под эгидой МЛХФ.

Все розыгрыши соревнования имели схожий формат проведения: три предварительные раунда и суперфинал, в которых играют группами по четыре команды. В турнире участвуют в основном чемпионы европейских лиг и победитель предыдущего розыгрыша. Впрочем, в последние годы в кубке не участвуют команды от ведущих европейских хоккейных стран: Россия, Швеция, Финляндия, Чехия, Словакия, Германия, Швейцария. При этом, именно клубы из Швейцарии и Словакии наиболее часто выигрывали трофей — по четыре раза. Исключением из этого списка в нынешнем сезоне стал российский «Торос» из Нефтекамска. Впрочем, эта команда весьма далека от элиты, даже не входя в число участников Континентальной хоккейной лиги. И в Континентальном кубке она особых успехов не добилась, рано сойдя с дистанции.

Соперниками «Донбасса» в финальном турнире-2014 будут французский «Руан», итальянский «Азиаго» и норвежский «Ставангер». И любой результат Суперфинала, кроме уверенной победы «Донбасса», станет громкой сенсацией. Тем не менее, прогнозируемая победа дончан не станет лишней для команды в плане имиджа. Ведь, повторимся, это официальный еврокубок. Причем, единственный международный клубный турнир в хоккейном календаре.

Кстати, «Донбасс» уже в третий раз будет пытаться взять Континентальный кубок. И два предыдущих года основным соперником команды был французский «Руан». Если в 2012-м победа была за французами – 5:2, то год спустя дончане взяли более чем убедительный реванш – 7:1. Видимо, основным соперником украинского клуба «Руан» будет и в этом году. Впрочем, назвать серьезным оппонентом для клуба КХЛ команду из чемпионата Франции вряд ли возможно. Тем более для команды, которая в этом году весьма уверенно выступает в сильнейшей лиге Старого света.

Нынешний сезон является вторым для «Донбасса» в истории выступлений в КХЛ. И еще год назад, будучи дебютантом, команда едва не пробилась в плей-офф, заняв 9-е место в таблице Конференции Запад, отстав от ближайшего конкурента лишь на очко. И хотя задача выхода в плей-офф перед командой ставилась, ее выполнение не звучало как главный приоритет. Гораздо важнее было опереться на ноги, почувствовать уровень сильнейшей лиги, нащупать костяк команды и понять, в каком русле нужно двигаться дальше. Со временем, на все эти вопросы руководство клуба нашло правильные ответы, только вот решение уволить Юлиуса Шуплера в марте прошлого года тогда выглядело спорным. По ходу сезона было немало поводов «отставить» словацкого тренера, но его убрали тогда, когда в этом уже не было никакого резона. Таким же спорным было и решение пригласить на тренерский мостик россиянина Андрея Назарова.

Впрочем, Назаров, стоит отдать ему должное, не стал ломать команду под себя. Он сохранил все лучшее, что в ней было, и сделал точечное усиление на проблемные места. Очень важно было угадать с бригадой вратарей. В хоккее это очень важная позиция на площадке, от которой зависит едва ли не половина результата. В лице канадца Майкла Ллейтона «Донбасс» нашел того, кого искал. Тот почти не подводит команду, крайне редко «привозит» голы в свои ворота и зарекомендовал себя как один из лучших голкиперов лиги. А когда канадцу нужна передышка, его успешно заменяет словак Ян Лацо, оставшийся с предыдущего сезона.

Ахиллесовой пятой «Донбасса» времен Шуплера была игра в обороне. При нем защитники гораздо успешнее проявляли себя в атакующих действиях, нежели при выполнении своих непосредственных обязанностей. Но и здесь бывший защитник Назаров не стал рубить с плеча. Бартулис, Коларж, Подхрадски и Уилсон остались в команде, а на подмогу пришли опытные Пиганович и Разин. Результат на выходе получился удивительным – по количеству пропущенных шайб «Донбасс» занимает второе место в лиге. Более того, на выезде подопечные Назарова пропустили всего 30 голов, и это абсолютно лучший показатель в КХЛ. Все остальные команды получили в свои ворота 40 шайб и больше…

Можно отметить, что при Юлиусе Шуплере атакующая игра «Донбасса» смотрелась повеселее. Но это только визуальное впечатление. Тогда в ней было мало «командного» и много импровизации, сейчас же все больше прослеживается именно тренерская рука. Главное достижение Назарова – создание трех равноценных атакующих звеньев. Если раньше у «Донбасса» было, в лучшем случае, два ударных звена (в период НХЛовского локаута, когда команду усилили Федотенко и Поникаровский), то теперь возможности оказывать давление на соперника значительно увеличились. Летом в Донецк на постоянной основе переехали Максим Якуценя, Теему Лайне и Руслан Федотенко – игроки опытные, мастеровитые и способные делать результат. О создании трех равноценных атакующих звеньев стало возможно говорить именно с появлением этих игроков. В сегодняшнем «Донбассе» нет явных лидеров по системе «гол+пас», набранные очки распределяются между игроками равномерно. В результате команда не зависит от одного лидера или одного звена. Сила сегодняшнего «Донбасса» в его «командности», и это – безусловная заслуга Андрея Назарова. На данный момент «Донбасс» занимает третье место в Западной конференции и шестое – в общей таблице КХЛ. И практически нет никаких сомнений, что в марте донецкий клуб дебютирует в Кубке Гагарина плей-офф КХЛ.

Вместе с тем, нынешний сезон не обошелся и без скандала. Причем, одного из самых громких в КХЛ. По ходу чемпионата к «Донбассу» присоединился Михаил Анисин – игрок со звездным статусом и скандальной репутацией. Вместе с тем, Анисин – стопроцентный человек Назарова. «Донбасс» стал уже четвертым клубом, в котором вслед за Назаровым появлялся и Анисин. Но, на сей раз, хоккеист подвел своего тренера. Перед гостевым матчем в Уфе некоторые игроки «Донбасса» коротали время в одном из местных ночных клубов, где произошла драка с их участием. Кто с кем дрался – доподлинно неизвестно. По одной из версий отношения выясняли Михаил Анисин и Сергей Варламов. В результате Варламов угодил в больницу с сотрясением мозга, а кадры, как врачи пытаются утихомирить «не совсем» трезвого Анисина, стали хитом Интернета и скандальных хроник.

Хотя, результаты команды в текущем сезоне пока перевешивают весь негатив.

Помимо «Донбасса», Андрей Назаров также в этом сезоне возглавил и сборную Украины. Назаров стал подтягивать в «Донбасс» хоккеистов, которые могли бы помочь сборной. Первопроходцем стал Геннадий Разин, который за сборную Украины не выступал очень давно, при этом его карьера в российских клубах складывалась весьма неплохо.

В декабре хоккеистом «Донбасса» стал и украинский голкипер Сергей Гайдученко, который в последнее время защищал цвета «Сибири». Возможно, при наличии Лэйтона и Лацо он не очень нужен «Донбассу», зато в сборной Украины с вратарями очень большие проблемы, и в этом свете переезд Гайдученко в Донецк очень важен. Дело в том, что руководство ФХУ уже не первый год пытается пригласить Гайдученко в сборную Украины, но тот постоянно отказывался. Во-первых, статус легионера в российских клубах КХЛ ему совсем не нужен (Гайдученко числится в КХЛ как россиянин). Во-вторых, судя по всему, у него есть амбиции однажды попасть в сборную России. Правда с учетом конкуренции Барулина, Кошечкина и других классных российских вратарей в КХЛ это вряд ли реально.

Помимо этого, игроками сборной Украины могут стать и российские хоккеисты, выступающие за «Донбасс». Слухи ходят почти по каждому россиянину, но ясность наступит уже в апреле, когда сборная Украины выступит на ЧМ и поспорит за путевку в элитный дивизион.

«Донбасс» хорошо усилился летом, зато в ходе сезоне практически не ищет усиления на стороне. О Гайдученко мы уже сказали, на этом донецкий клуб пока и ограничился (хотя перестановки в других клубах достаточно серьезные). Можно сказать, что главным приобретением «Донбасса» стал россиянин Дмитрий Кагарлицкий. Он подписал контракт с «Донбассом» еще год назад и сразу же стал ведущим игроком команды. В предсезонных матчах он тоже проявил себя как один из лидеров клуба, а во время игры в большинстве ему и вовсе принадлежала одна из ключевых ролей. Но в одном из первых матчей регулярного чемпионата Кагарлицкий получил серьезную травму и вернулся в строй только перед Новым годом. Вернулся же так, словно никакой травмы и не было. На его счету уже 3 заброшенные шайбы, причем, как правило, Кагарлицкий отличается тогда, когда это крайне необходимо. В концовках матчей, когда у многих игроков уже накопилась усталость, свежий Кагарлицкий может принести «Донбассу» много пользы.

Любопытно, что финал Континентального кубка в этом году пришелся на перерыв в чемпионате КХЛ, связанный с матчем Всех звезд. Даже календарь в этом смысле благоволит украинскому клубу, которому потом не придется проводить матчи в более плотном, по сравнению с остальными командами, графике, нагоняя упущенное.

…Нынешний Суперфинал Континентального кубка в Руане станет 17-м в истории турнира. И еще ни разу ни одна команда не могла его выиграть более двух раз. «Донбасс» же сейчас может войти в когорту команд, которые по два раза завоевывали трофей. И для этого украинскому клубу даже не нужно геройствовать. Достаточно сыграть в свою силу. И ни в коем случае не расслабляться. Два года назад в решающей игре в Руане украинцы уже расслаблялись, поплатившись за это поражением со счетом 2:5. Год спустя команда показала, что умеет делать выводы. Продолжение следует…

Кирилл Стадниченко