Украинцы выиграли матч отборочного цикла по гандболу у команды Люксембурга

Как передает корреспондент УНИАН, это была игра пятого тура группового этапа квалификации.

В этом матче сошлись лидер и аутсайдер группы. При этом аутсайдеры из Люксембурга достойно противостояли хозяевам в первой половине, проиграв лишь с разницей в три мяча – 12:15. Однако после перерыва украинцы нарастили перевес и выиграли «+12».

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Лучшими игроками в составе команды в этот вечер стали Сергей Бурка и Николай Стецюра, забившие по 8 голов.

Таким образом, после 5-ти туров на счету сборной Украины 4 победы при 1 ничьей и 9 очков.

Судьба первого места в группе решится в матче заключительного тура отборочных соревнований Словения – Украина, где в Любляне нашу команду устроит победа или ничья.