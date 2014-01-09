Строительство в Одессе арены к Евробаскету идет согласно графику - инвестор

Об этом УНИАН сообщили в компании United Basketball Investments, возводящей арену к чемпионату Европы по баскетболу.

По состоянию на конец 2013 года сумма фактических инвестиций в проект одесской арены составила порядка 11 млн грн. В январе 2014 года на развитие объекта будет потрачено еще 10 млн грн. Согласно утвержденному плану финансирования, общий бюджет проекта составит 367 млн грн. Бюджет учитывает обновленные технические требования к строительству объекта в зоне потенциально высокой сейсмической активности. На сегодняшний день финансирование строительства происходит за счет собственных средств United Basketball Investments. Также компания ведет переговоры с банками о получении кредита, согласно утвержденной государственной программе подготовки страны к Евробаскету– 2015.

Директор United Basketball Investments Олег Бычков заявил: «Строительные работы на площадке и получение кредитных средств – это абсолютно параллельные процессы. Компания никогда не заявляла о заморозке проекта из-за отсутствия финансирования. Все строительные работы выполняются за собственные средства компании, согласно скорректированным планам – финансовому и строительному».

В начале декабря UBI передала в Одесскую ОГА и мэрию Одессы письма, в которых компания обратила внимание местных властей на необходимость доработки проекта, связанных с вопросами повышенной сейсмики земельного участка. В своих обращениях компания заверила местные власти в готовности выполнить свои обязательства строительства мультифункциональной арены в срок и в полном объеме.

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Как заявлялось ранее, компания планирует ввести объект в эксплуатацию во втором квартале 2015 года.

Справка УНИАН. United Basketball Investments (UBI) - инвестиционно-девелоперская компания, развивающая мультифункциональные арены в четырех городах Украины (Киеве, Львове, Одессе, Днепропетровске) в рамках подготовки страны к европейскому чемпионату по баскетболу Евробаскет-2015.

18 июня между UBI и местным организационным комитетом (МОК) Евробаскет-2015 был подписан протокол о намерениях по проведению матчей Евробаскет-2015 на аренах, которые развивает компания UBI.

В августе 2013 компания United Basketball Investments (UBI) подписала договор о стратегическом сотрудничестве с SMG - крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на девелопменте и управлении мультифункциональными объектами коммерческой недвижимости.

8 октября 2013 года между United Basketball Investments (UBI) и Федерацией баскетбола Украины (ФБУ) было подписано соглашение, согласно которому ФБУ, на правах местного организатора Евробаскет–2015, закрепила за аренами UBI право на проведение матчей Евробаскет–2015. Документ согласован с европейским офисом Международной федерации баскетбола (ФИБА-Европа) – главным организатором европейского баскетбольного чемпионата. Соглашение строго регулирует обязательства UBI перед ФБУ и ФИБА-Европа выполнить в срок и в полном объеме все требования организаций относительно инфраструктуры, технической оснащенности и сроков ввода в эксплуатацию объектов во всех четырех городах – Киеве, Одессе, Львове и Днепропетровске.