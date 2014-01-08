Блохина признали лучшим клубным тренером Украины

Блохин лидирует среди украинских тренеров по версии Football coach world ranking

Главный тренер киевской футбольной команды "Динамо" Олег Блохин признан лучшим украинским клубным тренером по версии Football coach world ranking, сообщает ТСН. Читайте также: Блохин: Хотите снять Блохина – снимайте Блохин занял 60-е место, опережая тренера одесситов Романа Григорчука на 16 позиций. Третье место среди украинских тренеров занял тренер "Металлиста" Мирон Маркевич (84-е место). Возглавляет рейтинг португалец Жозе Моуриньо. Второе и третье места занимают Диего Симеоне, Херардо Мартино.

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