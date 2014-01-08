Определен лучший вратарь мира 2013 года

Об этом во вторник, 7 января, сообщила Международная федерация футбольной истории и статистики. В традиционном опросе, определяющем лучшего голкипера года, приняли участие 70 редакторов спортивных изданий и экспертов со всего мира, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство спортивной информации SID.

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Нойер, который в прошлом сезоне в составе "Баварии" завоевал пять различных титулов, уверенно обошел голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона и вратаря лондонского "Челси" Петера Чеха.

Голкипер "Баварии" стал третьим немецким футболистом, удостоившимся этого титула. Ранее лучшими вратарями мира признавались Андреас Кёпке в 1996 году и трижды (1999, 2001 и 2002 годы) - Оливер Канн.