Украинские волейболисты не сыграют на чемпионате мира

Мужская сборная Украины свой отборочный турнир проводила в словацком Попраде и боролась за первое место до последнего тура. После стартовой неудачи в игре с командой Финляндии (1:3), украинцы выиграли у Словакии (3:0) и для того, чтобы иметь шансы на первое место в группе, обязаны были обыгрывать Грецию со счетом 3:0 или 3:1. Увы, греки сумели навязать борьбу и наша команда доказала свое превосходство лишь на тай-брейке – 3:2. Таким образом, украинцы финишировали вторыми, пропустив вперед команду Финляндии, выигравшую все три матча.

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Об этом сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Женская сборная Украины свой отборочный турнир проводила в Анкаре (Турция) и досрочно, за тур до окончания соревнований, лишилась шансов на попадание в финальный турнир. В первом туре украинки проиграли сборной Румынии со счетом 2:3, а во втором – уступили хозяйкам площадки из Турции всухую, 0:3. В заключительном матче, в борьбе за третье-четвертое места в группе наши волейболистки утешились победой над явным аутсайдером квартета с Кипра – 3:0. Победу в решающем матче группы Турция – Румыния праздновали турчанки – 3:0, завоевавшие путевку на чемпионат мира.

Финальная часть чемпионата мира у мужчин пройдет в Польше, а у женщин - в Италии. Оба турнира состоятся осенью 2014 года.