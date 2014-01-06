Похороны португальского футболиста Эйсебио пройдут в понедельник

Эйсебио скончался в воскресенье утром в возрасте 71 года от сердечной недостаточности. Ранее сообщалось, что похороны должны состояться во вторник. Гражданская панихида пройдет неподалеку от домашнего стадиона "Бенфики""Да Луж"и начнется в 18.00 по киевскому времени, сообщает РИА Новости.

Правительство Португалии объявило трехдневный национальный траур в связи со смертью Эйсебио.