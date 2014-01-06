Похороны португальского футболиста Эйсебио пройдут в понедельник
08:31, 06 января 2014Спорт
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Похороны легенды португальского и мирового футбола Эйсебио состоятся в понедельник, сообщает АФП.
В Португалии объявлен трехдневный траур в связи со смертью Эйсебио / Фото: zimbio.com
Эйсебио скончался в воскресенье утром в возрасте 71 года от сердечной недостаточности. Ранее сообщалось, что похороны должны состояться во вторник. Гражданская панихида пройдет неподалеку от домашнего стадиона "Бенфики""Да Луж"и начнется в 18.00 по киевскому времени, сообщает РИА Новости.
Правительство Португалии объявило трехдневный национальный траур в связи со смертью Эйсебио.
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