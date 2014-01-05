«Будівельник» вышел на четвертое место в баскетбольной Суперлиге

Как передает корреспондент УНИАН, это был первый игровой день в Суперлиге после новогодней паузы, продлившейся ровно неделю, с 29 декабря.

Киевляне не испытали проблем в гостевом матче. В Черкассах команда выиграла каждую из четырех четвертей – 15:14, 23:18, 19:12 и 25:11. Лучшим игроком в составе команды стал американский легионер Блэйк Эйхерн, набравший 22 очка.

Читайте также: «Будівельник» выиграл третий матч за неделю

В других матчах дня участвовали команды из нижней части турнирной таблицы. «Киев» в напряженной игре с двумя овертаймами обыграл «Николаев» - 96:93, а ивано-франковская «Говерла» обыграла львовскую «Политехнику-Галичину» - 78:75.

В турнирной таблице по-прежнему лидируют «Химик» (Южный) и «Донецк», у которых соотношение побед и поражений 10/2. У «Одессы» - 9/4, «Будівельника» - 9/5.