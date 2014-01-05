«Украинские атаманы» и «Алжирские пустынные ястребы» объявили составы на предстоящий матч

Об этом сообщает пресс-служба «Атаманов».

Это будет первая выездная встреча для украинцев в сезоне 2013/14. Противостоять «Атаманам» будет команда, имеющая опыт выступлений в прошлом сезоне WSB. Вместе с тем, алжирская команда занимает пятую строчку в группе «А», в то время как «Украинские атаманы» уверенно закрепились на первой позиции нашей подгруппы.

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Составы команд выглядят следующим образом. Весовая категория до 52 кг: Амин Хентаче («Пустынные ястребы») - Азат Усеналиев («Украинские атаманы»). Весовая категория до 60 кг: Уалид Белаура («Пустынные ястребы») - Павел Ищенко («Украинские атаманы»). Весовая категория до 69 кг: Фехим Чабани («Пустынные ястребы») - Денис Лазарев («Украинские атаманы»). Весовая категория до 81 кг: Набил Касселл («Пустынные ястребы») - Александр Хижняк («Украинские атаманы»). Весовая категория свыше 91 кг: Наддир Деммени Дебби («Пустынные ястребы») - Егор Плевако («Украинские атаманы»).