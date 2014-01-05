Милевский получит 100 тыс. евро за расторжение контракта с ”Газиантепспором”

Как сообщает ТСН, по информации турецких СМИ, такую сумму Милевскому предложил президент турецкого клуба Билал Чекер, и стороны пришли к обоюдному согласию.

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Милевский перешел в ”Газиантепспор” в сентябре, подписав контракт до 31 мая 2016 года. Но бывшему динамовцу не удалось сыграть в составе ”Соколов”. Проведя 5 матчей (1 гол), он прекратил попадать в заявку ”Газиантепспора”. Лишь в последнем матче года Милевский вышел на замену.